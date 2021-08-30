فوج بريطاني من القوات الخاصة يعرض البقاء في أفغانستان ومقاتلة داعش

ذكرت صحيفة بريطانية، أن فوجا من القوات الخاصة البريطانية عرض على القوات الملكية البقاء في أفغانستان وذلك للانخراط في قتال تنظيم داعش - خراسان.

وأضافت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن القوات البريطانية سحبت قواتها البالغ عددها 1000 جندي من مطار أفغانستان في كابول. ومع ذلك، ورد أن ما يصل إلى نحو 40 فردًا من فوج القوات الخاصة (اس إيه اس) طلبوا البقاء في أفغانستان حتى يتمكنوا من القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في خراسان بعد هجمات الخميس على مطار حامد كرزاي الدولي.

وفقا للمصادر، فإن سرب القوات البريطانية يرغب في إقامة قاعدة على الحدود الأفغانية-الباكستانية، بعد ذلك، ستقوم المجموعة بشن ضربات سرية ضد داعش في أفغانستان، شرق البلاد.

كما سيتم استخدام قاعدتهم من قبل القوات الخاصة التابعة للبحرية الملكية وقوات دلتا التابعة للجيش الأمريكي وقوات البحرية الأمريكية، الوحدة التي قتلت زعيم القاعدة أسامة بن لادن في عام 2011.