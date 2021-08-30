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تعد أسعار الكحول في فنلندا هي الأعلى داخل دول الاتحاد الأوروبي حيث يبلغ متوسط سعر المشروبات الكحولية والنبيذ والجعة تقريبا ضعف متوسط سعرها في دول الكتلة.

وكشف مكتب الاحصاءات الأوروبي (يوروستات) بيانات اليوم الاثنين بشأن مستويات أسعار المشروبات الكحولية خلال العام الماضي.

وعلى عكس فنلندا، كانت أسعار المشروبات الكحولية في المجر هي الأرخص بين الدول الأوروبية، تلتها رومانيا وبلغاريا.

وتفرض فنلندا ضريبة كبيرة على الكحول ولذلك فإن زجاجة فودكا يمكن أن تكلف نحو 24 يورو (28 دولار) في حين يبلغ سعر زجاجة الجعة 4 يورو. وتباع المشروبات عالية الكحولية في المتاجر التي تديرها الدولة فقط.

وبلغ متوسط سعر الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية في المجر أقل بنسبة 27 % من متوسط سعرها في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020.