مقتل عنصرين من الشرطة السورية بهجوم وسط مدينة حماة

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قتل عنصران من الشرطة السورية في هجوم استهدف نقطة في مدينة حماة وسط سوريا، فجر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة أن عنصرين من قوى الأمن الداخلي لقيا حتفهما "جراء اعتداء إرهابي بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حماة".

وأضاف المصدر أن "شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة الحراسة باستخدام بندقية آلية، ما أسفر عن ارتقاء عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

وقال سكان في حماة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم سمعوا فجر اليوم أصوات إطلاق رصاص في حي المرابط وسط المدينة.

يذكر أن مدينة حماة تشهد حالة من الهدوء والاستقرار منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على ريف حماة قبل نحو عامين.