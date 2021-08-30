عضو لجنة مكافحة كورونا: جميع أدوية البروتوكول العلاجي فعالة ضد متحور دلتا

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن جميع الأدوية الموجودة في البروتوكول العلاجي واللقاحات تثبت حتى اللحظة فعالية جيدة ضد متحور «دلتا».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الهدف من اللقاح ليس منع حدوث المرض، ولكن الاطمئنان بشأن عدم تحول الإصابة إلى صورة عنيفة أو حرجة تؤدي إلى دخول المستشفيات.



وأشار إلى أن الوزارة من المقرر أن تعلن عن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا للأطفال خلال أيام، قائلًا إن خفض سن الحصول على لقاحات كورونا أمر سابق لأوانه، من الناحية العلمية.



ولفت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن السن المعترف والمتداول والمعمول به عالميًا في منح لقاحات كورونا يبدأ من 16 عامًا فما فوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تلقيح الغالبية ضد «كوفيد - 19» ثم تضع في الحسبان الحوامل والأطفال ما بين 12 و16 عامًا.