

ومن المقرر عرض نماذج طبق الأصل من بعض أشهر مقتنيات المعرض الوطني، ومن بينها لوحة "فينوس ومارس" لبوتيتشيلي، و"عباد الشمس" لفينسنت فان جوخ، وذلك في ميدان ترافالجار )الطرف الأغرب) حتى الثاني من سبتمبر.



ومن الممكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الأعمال الفنية التي يقدمها المعرض العملاق في الهواء الطلق، عبر تطبيق يتم تحميله مجانا.



وفي إطار المهرجان، جرى وضع 30 من حوامل لوح الرسم للسماح للزوار برسم أعمالهم الفنية الخاصة في إطار أنشطة فنية يومية، مجانية، تقام أيضا في الهواء الطلق، ليراها الجمهور.



ولطالما كان ضمان الاطلاع على الفن والثقافة دون عائق قدر المستطاع تقليدا في بريطانيا.



وعلى سبيل المثال، تفتح أغلب المتاحف أبوابها مجانا أمام الجمهور لمشاهدة معارضها الدائمة.