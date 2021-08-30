 إصابة 14 شخصا إثر تفجير قرب مركز للشرطة في كولومبيا - بوابة الشروق
الإثنين 30 أغسطس 2021 11:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

إصابة 14 شخصا إثر تفجير قرب مركز للشرطة في كولومبيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 10:49 م

أصيب 14 شخصا في تفجير بالقرب من مركز للشرطة في بلدة كوكوتا الحدودية في كولومبيا، حسبما كتبت الشرطة على موقع تويتر.

وقال أوسكار مورينو قائد شرطة كوكوتا على الحدود مع فنزويلا في مقطع فيديو إنه بالإضافة إلى إصابة 14 شخصا، وهم 12 شرطيا واثنين من المارة، تعرض مركز الشرطة للدمار.

وقام مجرمون على ما يبدو بوضع عبوة ناسفة ثم قاموا بتفجيرها في وقت لاحق. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

وتحدث وزير الدفاع دييجو مولانو عن هجوم إرهابي وكتب على موقع تويتر "لن نرتاح حتى نضع حدا لمجرمي جيش التحرير الوطني والمنشقين عن حركة /القوات المسلحة الثورية الكولومبية/ فارك الذين يرتكبون جرائم".

وفي السنوات الأخيرة، وقعت هجمات متكررة على مراكز الشرطة في كولومبيا، وعادة ما توجه أصابع الاتهام فيها إلى عناصر منشقة من حركة فارك أو جيش التحرير الوطني الذي لا يزال ناشطا.

 
 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك