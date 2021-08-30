إصابة 14 شخصا إثر تفجير قرب مركز للشرطة في كولومبيا

أصيب 14 شخصا في تفجير بالقرب من مركز للشرطة في بلدة كوكوتا الحدودية في كولومبيا، حسبما كتبت الشرطة على موقع تويتر.

وقال أوسكار مورينو قائد شرطة كوكوتا على الحدود مع فنزويلا في مقطع فيديو إنه بالإضافة إلى إصابة 14 شخصا، وهم 12 شرطيا واثنين من المارة، تعرض مركز الشرطة للدمار.

وقام مجرمون على ما يبدو بوضع عبوة ناسفة ثم قاموا بتفجيرها في وقت لاحق. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

وتحدث وزير الدفاع دييجو مولانو عن هجوم إرهابي وكتب على موقع تويتر "لن نرتاح حتى نضع حدا لمجرمي جيش التحرير الوطني والمنشقين عن حركة /القوات المسلحة الثورية الكولومبية/ فارك الذين يرتكبون جرائم".

وفي السنوات الأخيرة، وقعت هجمات متكررة على مراكز الشرطة في كولومبيا، وعادة ما توجه أصابع الاتهام فيها إلى عناصر منشقة من حركة فارك أو جيش التحرير الوطني الذي لا يزال ناشطا.





