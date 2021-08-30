 مقتل قياديين من داعش واعتقال ثالث بعملية أمنية عراقية في ديالي - بوابة الشروق
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مقتل قياديين من داعش واعتقال ثالث بعملية أمنية عراقية في ديالي

بغداد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 10:04 ص

أعلن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش واعتقال ثالث خلال عمليات تطهير بمناطق تابعة لمحافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي اليوم الاثنين أن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية نفذت عملية استهدفت قيادات إرهابية لتنظيم داعش في مناطق (جف عائشة ووادي الشاي) شمال شرقي محافظة ديالى أسفرت عن مقتل اثنين من قادة داعش.

ووفق البيان، أسفرت العملية عن اعتقال أحد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم للوجستي في هذه المناطق.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية ضبطت أسلحة ومعدات لعناصر داعش، ومازالت العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق.


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