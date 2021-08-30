التعليم العالي: «المجموع» المعيار الوحيد لاختيار الطلاب بتنسيق الجامعات الخاصة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة يأتي استجابة لانخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى فتح الموقع الإلكتروني لتنسيق الطلاب وتوزيعهم على الجامعات الخاصة، بعد الخامسة من ظهر غدًا الثلاثاء.



وناشد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، الطلاب تحديد رغباتهم في ضوء المجموع الذي حصلوا عليه، موضحًا أن الجامعات الخاصة تعتمد على مجموع الطالب فقط كمقياس وحيد للمفاضلة بين الطلاب وتحقيقا لتكافؤ الفرص.



وأشار إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ممتد لأسبوع كامل، مناشدًا الطلاب مراجعة المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة للتعرف على التخصصات الموجودة والتفاصيل والمصروفات ونظام دفع الرسوم الدراسية.



ولفت إلى أن الجامعات الأهلية تتطلب عقد الطلاب لجولات متعددة من الاختبارات الإلكترونية الموحدة، قائلًا إنها تأخذ بنظام المجموع الاعتباري والذي يضم مجموع الثانوية العامة ومجموع الاختبارات التي يجريها الطالب.



وأوضح أن انخفاض الحد الأدنى لجامعة الملك سلمان مقارنة بالجامعات الأهلية الأخرى، يرجع إلى أنها إحدى الجامعات البعيدة جغرافيًا، متابعًا أن الأمر يحفز الطلاب من أجل الالتحاق بها ومساعدة الطلاب الأقل حظًا في المجموع وعدم حرمانهم من رغبتهم في الالتحاق بكلية عملية.









وعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لمراجعة الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، بعد انخفاض مجاميع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الحكومي.