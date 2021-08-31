الإمارات تبدأ استقبال القادمين برا من عمان أول سبتمبر

أعلنت الإمارات ترحيبها بالقادمين من سلطنة عمان عبر المنافذ البرية، معلنة بدء استقبالهم اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل.

وأعلنت "الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بروتوكول القادمين من السلطنة عبر المنافذ البرية.

وبموجب البروتوكول، سيطلب من جميع القادمين من السلطنة إبراز نتيجة فحص كورونا سلبي سارية لمدة 48 ساعة، إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف السريع من المركبة عند الوصول إلى المنفذ.

ويتعين على القادمين أيضا إجراء فحص مخبري في اليوم الرابع من الدخول للإمارات في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص مخبري في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

وأكدت الهيئتان في بيان لهما أهمية التزام القادمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم الأمتعة، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يشعر بأعراض مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا.





