أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن بدء التسكين الورقي للطلاب القدامي بالمدن الجامعية، للعام الجامعي 2021/2022، وذلك فى الفترة من ١٢ إلى ٢٣ سبتمبر القادم.



وقال "عبد الخالق"، إنه سيتم تسكين طلاب الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى من داخل وخارج المحافظة، بالإضافة إلى تسكين طلاب الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى، ولن يتم قبول أي طالب أو طالبة من داخل المحافظة، حتي وإن كان مقيم بالمدن الجامعية بالعام الماضي عن طريق الأبحاث الإجتماعية أو غيرها.



وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لمواعيد الفحوص الطبية "للطالبات" ستكون يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر المقبل، لكليات العلوم، والصيدلة، وحاسبات ومعلومات، والهندسة، والتجارة والحقوق، ويوم الاثنين الموافق ١٣ من نفس الشهر سيكون لكليات التمريض، الطب البيطري، الزراعة والتكنولوجيا والتعليم، مضيفا أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ سبتمبر لكليات التربية، والآداب، والآثار والتربية النوعية، أما الطالبات من كليات الطب البشري، التربية الرياضية والألسن سيكون موعد الكشف الطبي لهم يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر القادم، لافتاً أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق ١٦ سبتمبر موعدا لتخلفات جميع الكليات، على أن يتم توقيع الكشف الطبي بالقاعة الزجاجية بمدينة الطالبات.



وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن المواعيد الخاصة بالفحوص الطبية "للطلاب" ستبدأ الأحد ١٩ سبتمبر القادم للطلاب من كليات الزراعة، العلوم، حاسبات ومعلومات والتمريض، والإثنين الموافق ٢٠ من نفس الشهر لطلاب كليات التكنولوجيا والتعليم، والهندسة، والصيدلة، والآثار والألسن، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي للطلاب من كليات الطب البشري، الآداب، التربية، الحقوق، والتربية الرياضية يوم الثلاثاء ٢١ من نفس الشهر، بالإضافة إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس ٢٢ و٢٣ سبتمبر القادم للتخلفات من جميع الكليات، على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب بالقاعة الزجاجية بمدينة الطالبات.