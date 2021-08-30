بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس والمستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة الدكتور مرتضى عثمان، إنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين والواعظات السودانيات بإجمالي (21) إمامًا وواعظة.

وأعرب وزير الأوقاف خلال استقباله اليوم السفير السوداني والوفد المرافق له عن سعادته بالتفاهم والتنسيق والتعاون المصري - السوداني المشترك على كافة الأصعدة ومنها الصعيد الديني والثقافي وهو ما أسفر عن تنظيم دورات تدريبية وقوافل دعوية على مستوى يليق بالبلدين الشقيقين، لافتا إلى أن الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين مع نخبة من أشقائهم وزملائهم الأئمة والواعظات المصريين، في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف سوف تحظى باهتمام كبير على مستوى البلدين.

كما تم الترتيب لقافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان الشقيق في شهر أكتوبر المقبل.

وفي نهاية اللقاء أهدى وزير الأوقاف السفير السوداني نسخًا من أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة سعادة السفير بهذه الإصدارات، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء في مجال الدعوة أم في مجال الوقف وتنميته وحسن استثماره.

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية المشتركة سوف تنطلق يوم السبت الموافق 11 سبتمبر المقبل بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتستمر لمدة عشرة أيام، وسيتم خلالها عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال هذه الدورة.