صندوق مكافحة الإدمان: نتوسع في الفعاليات الموجهة للشباب خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يحرص على تنفيذ برامج التوعية من خلال المتطوعين داخل القرى، لافتًا إلى تدريب 700 شاب على مستوى 125 قرية لتنفيذ برامج التوعية بقضية المخدرات والتدخين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الصندوق يعتمد على أكثر من آلية للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات ومنها الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بقضية المخدرات والكشف المكبر، إضافة إلى الحديث مع الشباب حول المفاهيم المغلوطة، وتحويل الحالات لمراكز العلاج.

وأكد أن العلاج يتم بصورة مجانية وفي سرية كاملة، قائلًا إن الصندوق يعمل على التوسع في الفعاليات الموجهة للشباب والتي تضم أنشطة فنية ورياضية ووسائل جذب لتوصيل التوعية بصورة غير مباشرة، خلال الفترة المقبلة داخل أكبر عدد ممكن من المحافظات.

وذكر أن مبادرة «قرية بلا إدمان» تستهدف كل قرى المشروع القومي «حياة كريمة»، مضيفًا أن الصندوق بدأ برنامجًا للتوعية على مستوى المناطق بديلة العشوائيات كالأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وروضة السيدة.

وتوجه بالتحية إلى الشباب في تلك المناطق لأنهم يبذلون جهدًا أكثر من رائع، موضحًا أنهم نجحوا على مستوى المناطق المطورة في استقطاب 3 آلاف مريض إدمان ومساعدتهم على بدء رحلة العلاج.

وأشار إلى أن الصندوق ساهم في علاج عدد كبير من مرضى الإدمان داخل المناطق المطورة، لافتًا إلى أن النتائج لحملات التوعية بالمناطق المطورة وعلى مستوى القرى أكثر من رائعة.