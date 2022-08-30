الأهلي يواصل الاعتماد على الشباب في التشكيل المتوقع لمواجهة سيراميكا

يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في المباراة الختامية للفريقين في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة هي الأخيرة للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، بحسب تأكيدات مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء.

ولن يستمر المدرب البرتغالي ثلاث شهور مع النادي، بعدما اتجه مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب إلى الإطاحة به، رغم تعيينه في ظروف صعبة وتأكيدات الخطيب في لقاءه المسجل بعد قرار اللعب بالناشئين على عدم تحميل المدرب مسؤولية النتائج في هذه الفترة.

ويستمر الأهلي في خوض المباريات باللاعبين الناشئين وعدد من البدلاء العائدين من الإصابات، ونجح الفريق رغم ذلك في تجنب الخسارة في مبارياته العشر الأخيرة قبل المواجهة الأخيرة التي خسرها أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

وسط الملعب: محمد أشرف ومحمد فخري وميدو نبيل وأحمد سيد عبد النبي.

الهجوم: لويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد غريب.