وول مارت تطرح قائمة بألعاب الأطفال لموسم عيد الميلاد

طرحت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت قائمة بألعاب الأطفال التي سيحصلون عليها خلال موسم عطلة عيد الميلاد للعام الحالي.

وكشفت أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أهم الألعاب المتوقع طرحها للعام الحالي، لمساعدة الأسر في التخطيط لاحتفالات عيد الميلاد ووضعها في قائمة التمنيات لموسم العطلة، حيث تضمنت عددا كبيرا من الألعاب للأطفال من مختلف الأعمار وبأسعار مختلفة.

وأبرزت القائمة أشهر 55 لعبة للموسم الحالي، حيث جاء سعر أكثر من نصف هذه الألعاب أقل من 50 دولار للعبة الواحدة، في حين أن سعر الكثير منها أقل من 25 دولار.

وتضم القائمة ألعابا من أشهر العلامات التجارية مثل ليجو وكوكوميون وجوراسيك وورلد وهوت ويلز ولول سربرايز، وباو بترول وباربي وماجيك ميكسيز.

وأكدت وول مارت توافر كل هذه الألعاب للشراء من المتاجر الآن أو للحجز عبر موقعها الإلكتروني.