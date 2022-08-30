الطيران الكويتي: القاهرة ودبي وجدة واسطنبول بين الأكثر طلبا للسفر بموسم الصيف

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، نجاح خطتها التشغيلية لموسم الصيف للعام الحالي "بامتياز" وتقديم خدمات السفر لأكثر من 4 ملايين مسافر، لافتة إلى أن دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول من بين الوجهات الأكثر طلبا للسفر خلال موسم الصيف هذه العام.

وقال نائب المدير العام للإدارة لشؤون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي، اليوم الثلاثاء، إن المطار شهد نموا في عدد المسافرين العام الحالي مقارنة بالعام الماضي تزامنا مع قرار إلغاء قيود السفر التي أقرتها اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن مطار الكويت الدولي "تجاوز بنجاح الوضع غير المستقر نسبيا الذي شهده قطاع الطيران في عام 2020 إثر جائحة كورونا".

وأكد الحرص على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وجودة الخدمات لجميع ركاب مطار الكويت الدولي مع الحفاظ على المنظومة الصحية في الكويت.

ونوه بتعاون جميع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات العاملة في المطار، مثمنا الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وجميع موظفي (الطيران المدني) وشركات الطيران ومقدمي الخدمات.

وذكر أن قطاع شؤون المطار استمر في تقييم الحركة التشغيلية لجميع الوجهات بهدف رصد السلبيات وتذليل الصعوبات وتسخير الامكانيات التي من شأنها تسهيل حركة المغادرين والقادمين إلى مطار الكويت الدولي.

وأشار إلى أن "الطيران المدني الكويتي" ركز في خطتة الحالية والمستقبلية على تطوير مستوى الخدمات وتفعيل جميع الأدوات والبرامج التي تعكس مستوى رضا المسافرين ومن أهمها تفعيل آلية الاستبيان في الأجهزة المخصصة لذلك والمتوفرة في جميع مباني مطار الكويت الدولي.

وتوقع الفداغي، أن تكون حركة الركاب والرحلات لموسم الشتاء وحتى نهاية العام الحالي، نحو 4ر4 مليوم مسافر ونحو 38 ألف رحلة، مشيرا إلى عودة حركة النقل الجوي بصورة طبيعية كما هي قبل جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة تقيد جميع ركاب مطار الكويت الدولي بتعليمات الأمن والسلامة المعلن عنها في جميع المواقع الرسمية للإدارة العامة للطيران المدني.