 روسيا تسجل 77 وفاة و39 ألفا و658 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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روسيا تسجل 77 وفاة و39 ألفا و658 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:48 ص

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 77 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت الإصابات اليومية لتسجل 39 ألفا و658 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان عدد الإصابات الجديدة في اليوم السابق 46 ألفا و857 حالة.

ووفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية فقد أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 19 مليونا و445 ألفا و581 إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 384 ألفا و160 حالة.

وتماثل 24 ألفا و890 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 18 مليونا و520 ألفا و851.


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