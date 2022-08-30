الفايننشال تايمز: الأزمة الاقتصادية في لبنان تدفع العائلات إلى حافة الهاوية

وقالت الجلبي في تقريرها "انتشرت لقطات الهاتف المحمول للحادث بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. سارع الكثيرون إلى تأييد تصرفات رجل شاركوه غضبه - حيث رأوا أنه روبن هود أكثر من كونه كلايد بارو، مدفوعاً إلى أفعال يائسة من قبل الطبقة الحاكمة الراسخة التي لم تنفذ بعد خريطة طريق للتعافي".
وأشارت الجلبي إلى أنه "على الرغم من هذه المصاعب، فإن العاصمة مليئة بالسيارات الفاخرة التي تم استيرادها مؤخراً وشواطئها ومطاعمها مليئة بالمغتربين العائدين إلى وطنهم خلال فصل الصيف. لكن أيضاً هناك أطفالا يقومون بالبحث في صناديق القمامة عن قصاصات مع والديهم الذين يعانون من سوء التغذية، في حين يقضي المتقاعدون الهزيلون الذين فقدوا مدخراتهم في الأزمة، أيام الصيف الخانقة من دون كهرباء في شققهم الصغيرة الضيقة".
"منعطف ثقافي نحو اليمين"
بالانتقال إلى صحيفة الغارديان، نشرت تقريراً عن تحول سياسي طرأ على أحد أشهر نجوم الروك الإسرائيليين.
وكتب بن لينفيلد مراسل الغارديان في القدس المحتلة: "أثار نجم الروك الإسرائيلي أفيف جيفن الذي كان ذات يوم رمزاً لحركة السلام في البلاد، جدلاً من خلال الاعتذار عن آرائه السابقة خلال حفل موسيقي في مستوطنة ذات نزعة قومية شديدة في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف "يمكن النظر إلى التوبة العلنية يوم الخميس في مستوطنة بيت إيل على أنها منعطفاً ثقافياً في تحرك إسرائيل نحو اليمين ومسمارا آخر في نعش الإرث الأكثر توجها نحو السلام لرئيس الوزراء المغتال إسحاق رابين الذي كان جيفن مرتبطا به".
وقال إن جيفن "أشار للمستوطنين إلى أنه خضع لعملية تحول شخصي "فتحت عيني"، وأنه كان في السابق "جاهلاً".
وقال جيفن لجمهوره: "كنت أحاول أن أتزلّف إلى معجبي"، مشيراً من بين أمور أخرى إلى الهجمات التي شنّها على المستوطنين خلال مقابلات على مر السنين. "لقد تحدثت بدافع الجهل والتقليل من شأن الآخر. وبما أنني نضجت، أنا آسف جداً لذلك. تعلمت الكثير من الأشياء وأنا هنا بدافع الحب والوحدة".
وفي إشارة إلى المستوطنين بوصفهم "إخوة"، خص بالذكر وزيرة الداخلية اليمينية المتشددة والمؤيدة للمستوطنين، أييليت شاكيد، لأنها ساعدته على الانفتاح على أشخاص ووجهات نظر جديدة، بحسب تقرير الغارديان.
وأضاف التقرير أنه "كجزء من اتجاهه الجديد، ظهر جيفن ليلة الأحد في كدوميم، وهي مستوطنة متشددة أخرى، لحضور حفل موسيقي مشترك مع أبراهام فريد، وهو فنان مفضل لدى المستوطنين الأيديولوجيين الذين يعتقدون أن الضفة الغربية - أو كما يسمونها، يهودا والسامرة - هي استحقاق يهودي من الله وأن التسوية الإقليمية مع الفلسطينيين تنفي عملية مجيء المسيح".
وأوضح أن جيفن "كان معروفاً سابقاً بأنه علماني حاد لكنه بدأ في الظهور مع فريد خلال العام الماضي وأعرب أيضاً عن اهتمامه باليهودية ولقاء الحاخامات، وفقاً لدودي باتيمر، مقدّم برنامج موسيقي على محطة الإذاعة الإسرائيلية 103 أف أم. وفي حفل بيت إيل ارتدى قلنسوة كعلامة على الالتزام الديني".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل "تحولت حتى الآن إلى اليمين منذ عهد رابين لدرجة أن السياسيين تجنبوا قول كلمة السلام، وأصبح المستوطنون التيار الرئيسي".
وتابع التقرير إن باتيمو "قال إنه يعتقد أن تصريحات جيفن منطقية من الناحية المهنية". وأضاف: "الناس ينضجون ويتغيرون لكنني أعتقد أنه يريد أيضاً تعزيز مسيرته المهنية وتوسيع جمهوره".
وأشارت الغارديان إلى أن المطربين الإسرائيليين "يتجنبون اليوم السياسة إلى حد كبير في أغانيهم، وإذا أدلوا بتصريحات علنية فإنهم أكثر انسجاماً مع المواضيع اليمينية مثل الحاجة إلى القتال، بحسب باتيمر. اليوم إذا قلت إن علينا الانسحاب من جميع المناطق، فسوف تذبح كفنان".
وقال كاتب التقرير "لم يرد جيفن على طلب لإجراء مقابلة معه في هذا المقال".
وأوضح أن جيفن (49 عاماً) الذي استشهد ببوب ديلان وروجر ووترز كمؤثرين، "صعد إلى النجومية في التسعينيات مع نجاحات بما في ذلك شير تكفا (أغنية الأمل) والتي تم تشبيهها بأغنية "إيمجين" لجون لينون".
وأضاف أن أغانٍ أخرى له "استخفت بالنشيد الوطني وهاجمت الجيش الذي لم يخدم فيه، باعتباره قوة الدفاع عن الموت وليس جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى أنه "في ذلك الوقت، كان نجم الروك الشاب على علاقة ودّية مع رابين، رئيس الوزراء الشجاع آنذاك الذي صافح ياسر عرفات في حديقة البيت الأبيض وندد بالمستوطنات".
وذكّر التقرير بأن "جيفن أدى حفلاً في مسيرة السلام التي نظمت في 5 نوفمبر 1995 في تل أبيب قبل اغتيال رابين مباشرة". وبأن "آخر صورة لدى العديد من الإسرائيليين لرؤية رابين حياً هي حين كان يسير نحو جيفن ويصافحه قبل أن يتوجه إلى أسفل الدرج ويطلق عليه النار من قبل مؤيد مستوطن يدعى يغال عمير".
وختم بالقول إن "أوري درومي الذي شغل منصب المتحدث باسم رابين، انتقد اعتذار جيفن قائلاً لا بد أن رابين يتقلب في قبره. آخر شيء سيفعله رابين هو التزلف للمستوطنين. أنا متأكد من أنه كان سيقول شيئاً قاسياً حول هذا الموضوع".