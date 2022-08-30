بعثة أممية تعبر عن قلقها إزاء التواجد العسكري في مدينة الحديدة اليمنية

عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة "أونمها"، مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ من التواجد العسكري الكبير في مدينة الحديدة غربي اليمن، خلال الأيام الماضية.

وأكدت أونمها في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على "وجوب بقاء الحُديدة خالية من المظاهر العسكرية، كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم".

وحثت البعثة الأممية، قيادة الحوثيين، على احترام بنود اتفاق الحُديدة والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد "وذلك لصالح جميع اليمنيين".

وتخضع مدينة الحديدة لسيطرة الحوثيين، بينما تسيطر القوات المشتركة الموالية للحكومة الشرعية، على بعض أجزاء المحافظة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن ارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتشكلت البعثة الأممية في الحديدة، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي.

ونشرت البعثة، نقاط مراقبة مشتركة تضم ضباط (قوات حكومية، وقوات حوثية)، لمراقبة وقف إطلاق النار بالمدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين خلال السنوات الماضية.