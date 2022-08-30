انهيار الأسهم في البورصة الأمريكية مستمر وسط مخاوف من رفع الفائدة

وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى المستويات في حوالي 40 سنة بينما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا لربع السنة الثاني على التوالي في 2022.

ويعتبر ما سجلته هذه البيانات ركودا في الكثير من دول العالم، لكنه لم يصنف كذلك في الولايات المتحدة التي تستخدم بيانات إضافية حتى يمكنها أن تطلق على هذه الحالة الاقتصادية "ركودا".