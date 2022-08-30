ضبط صاحب مخبز بالسويس لتوقفه عن البيع للمواطنين والبيع لأصحاب المطاعم

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك"، متضمناً تضرر بعض المواطنين من صاحب مخبز بالسويس؛ لتوقفه عن البيع للمواطنين وقيامه بالبيع لأصحاب المطاعم، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً تضرر المواطنين من صاحب مخبز "خبز بلدى مُدعم" كائن بدائرة قسم شرطة السويس، لتوقفه عن البيع للمواطنين، وقيامه بالبيع لأصحاب المطاعم.

وقد أمكن تحديد صاحب المخبز وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.