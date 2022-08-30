إنترناسيونال يهزم جوفينتود برباعية في الدوري البرازيلي

حقق إنترناسيونال انتصارا كبيرا أمام جوفينتود وتغلب عليه 4 / صفر صباح الثلاثاء ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كورينثيانز على براجانتينو 1 / صفر.

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد جوفينتود عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وسجل الأهداف الأربعة لإنترناسيونال، جوني (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 38 و48 واندرسون وإيدينيلسون دوس سانتوس في الدقيقتين 45 و90، وجاء هدف إيدينيلسون من ضربة جزاء.

بينما حسم كورينثيانز مباراته أمام براجانتينو بهدف وحيد سجله جوستافو موسكويتو في الدقيقة 32 .

وارتفع رصيد كورينثيانز إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد براجانتينو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.