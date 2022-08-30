الحلبوسي عن دعوة الصدر لوقف العنف: موقف بحجم العراق

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، اليوم الثلاثاء، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوقف العنف، بحجم العراق.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "شكراً لكم سماحة السيد مقتدى الصدر، فموقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".

واستجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهو يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".