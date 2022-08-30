حرص لاعبو النادي الأهلي على توديع وليد سليمان، لاعب الفريق الذي يعد اليوم هو الأخير له كلاعب رسمي في صفوف الأحمر.

وخصصت إدارة الأهلي قميصًا لتوديع وليد سليمان، ارتداه لاعبو الفريق أثناء دخولهم لملعب الأهلي وي السلام، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وارتدى لاعبو الأهلي قميصًا باللون الأبيض كُتب عليه: "شكرًا يا حاوي"، ويحمل الرقم 11 على ظهره، وهو الرقم الذي ارتدى وليد سليمان طيلة مسيرته مع الأهلي.

كما حرصت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب الأهلي وي السلام على توديع وليد سليمان، بتوجيه عدة رسائل وهتافات مخصصة له.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة لطفلين من مدرجات الأهلي وي السلام حملا صورة تستعرض إنجازات "الحاوي"، وقميصًا باللون الأحمر ومُرقمًا بـ "11".

وكان سليمان قد أعلن في فبراير الماضي اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه يغيب عن الفريق في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، بأخر جولات الدوري العام؛ لمعاناته من إصابة.