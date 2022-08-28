 مدينة مانهايم الألمانية تعلن فتح الحاوية المتسببة في التسرب الكيماوي غدا - بوابة الشروق
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مدينة مانهايم الألمانية تعلن فتح الحاوية المتسببة في التسرب الكيماوي غدا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:29 م

أعلن عمدة مدينة مانهايم الألمانية، كريستيان شبشت، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يتم غدا الأربعاء فتح الحاوية التي تسببت وقوع حادثة كيماوية في ميناء المدينة.

وقال شبشت: "نحن متفائلون حيال إمكانية فتح الحاوية في صباح يوم غد"، مشيرا إلى أن من الممكن انتشال الحاوية بدون حدوث ردود أفعال كبيرة وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع على تبريد الحاوية.

وأعلن وجود مجسات لقياس درجة الحرارة وثاني أكسيد الكبريت، فضلا عن وجود كاميرا صغيرة قدمت صورة عن الموقف داخل الحاوية التي تضم نحو 200 وعاء، وكل هذه الأمور جعلتنا قادرين على تنفيذ خطتنا الخاصة بالانتشال.

وكانت أبخرة سامة تسربت يوم الثلاثاء الماضي من الحاوية المخصصة لتركيا وتحوي مادة تبييض للمنسوجات من إنتاج مجموعة باسف.

وكان حادث التسرب الكيماوي وقع جراء احتراق ذاتي لإحدى المواد في الحاوية الأمر الذي تسبب في إصابة 17 شخصا بإصابات طفيفة أثناء مكافحة الحريق والغازات المتسربة.

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