زيلينسكي يستقبل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتجهة إلى محطة زابوريجيا

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استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعثة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كييف، حسبما قال التليفزيون الأوكراني.

ووصف "زيلينسكي" وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا، بأنه أحد أهم القضايا الأمنية بالنسبة لأوكرانيا والعالم اليوم.

ودعا زيلينسكي إلى نزع الأسلحة ووقف الحرب في محطة زابوريجيا النووية، التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، قائلا إنه يجب إقامة منطقة حول المحطة، وإعادة المحطة النووية إلى سيطرة الدولة الأوكرانية باعتبارها الطريقة الوحيدة لوقف المخاطر النووية.

ويعتزم وفد الخبراء بقيادة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي السفر عبر خط المواجهة إلى محطة الطاقة النووية لفحص حالتها.

وتبادلت روسيا وأواكرانيا الاتهامات بقصف موقع المحطة، التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتحتوي على ستة مفاعلات.