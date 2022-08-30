تايلور سويفت تعلن عن ألبومها الجديد أثناء تسلمها جوائز كبرى في نيويورك

وقالت سويفت: "أنا سعيدة للغاية بتكريمي جنبا إلى جنب مع فنانين مدهشين". ومن هؤلاء: مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش؛ والمغني والممثل البريطاني هاري ستايلز.

وعن فيلم "أُوْل تو وِل"، قالت سويفت: "فخورة بما حققناه ... ولم نكن نستطيع إنجاز هذا الفيلم القصير لو لم يكن من أجل الجمهور".

وأضافت سويفت: "لم أكن أستطيع إعادة تسجيل ألبوماتي لو لم تكن من أجلكم .. أنتم مَن شجعتموني على ذلك".

وتعكف سويفت، التي تبلغ من العمر 32 عاما، في الوقت الراهن على إعادة تسجيل ألبوماتها الخمسة الأولى، وذلك في محاولة لاستعادة موسيقاها، بعد نزاع مع قطب الإنتاج الموسيقي سكوتر براون الذي كان يستحوذ عليها.

وليست النسخة الجديدة المطوّلة من "أُوْل تو وِل"، والتي حصدت ثلاث جوائز في حفل إم تي في للأغاني المصوّرة، سوى نسخة أُعيد تسجيلها من ألبوم "ريد" الصادر عام 2012.

كما فاز فيديو "أُوْل تو وِل" بجائزة افضل إخراج. وشارك في بطولته كل من ديلان أوبراين، وسادي سينك.

وقالت سويفت لجمهورها: "لأنكم طالما كنتم كرماء، أظن أنها لحظة مناسبة لإخباركم عن ألبومي الجديد الذي سيرى النور في الـ 21 من أكتوبر المقبل".

وفي وقت لاحق، أعلنت سويفت على صفحتها عبر تويتر عن مزيد من التفاصيل بشأن ألبومها الجديد الذي وصفته بأنه "توليفة من موسيقى مكتوبة في منتصف الليل، ورحلة عبر مشاهد مرعبة وأحلام لذيذة".

وفي فبراير 2021، أصبحت سويفت أول امرأة في التاريخ تفوز بثلاث جوائز غرامي لألبوم العام. وهو الإنجاز الذي لم يحققه سوى ثلاثة فنانين هم: فرانك سيناترا، وبول سايمون، وستيفي وندر.

وتراجع تمثيل المرشحين البريطانيين للفوز بجوائز إم تي في هذا العام لصالح نظرائهم الأمريكيين. ويعدّ هاري ستايلز البريطاني الوحيد الذي فاز بجائزة كبرى في الحفل - جائزة أفضل ألبوم خلال العام.

وفازت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج بجائزة أفضل فيديو فانغارد لهذا العام، والتي تذهب للفنانيين الذين يعكفون على إنتاج فيديوهات موسيقية إبداعية ومؤثرة.