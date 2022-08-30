لاتفيا تبدأ بناء سياج دائم على الحدود مع بيلاروسيا

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بدأت لاتفيا في بناء سياج دائم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا.

وأعلنت وزارة الداخلية في لاتفيا، اليوم الثلاثاء، بناء أول كيلومترات من سياج دائم، موضحة في تقرير للحكومة أنه لهذا الغرض، تمت إزالة الأشجار والشجيرات من 70% من قطاعات الحدود.

وأفاد التقرير بأنه من المقرر إقامة بنية تحتية طولها 150 كيلومترا بطول الحدود مع إنهاء عقود البناء حتى الآن.

ومن المتوقع أن تشمل البنية التحتية طرقا للدوريات وأبراج تحكم وجسور للمشاة ومنشآت أخرى.

ومن المقرر اكتمال البنية التحتية بنهاية يونيو 2024، في حين سيتم اكتمال السياج الدائم في فبراير 2024.