وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يدرسون وضع برنامج تدريب عسكري لأوكرانيا

وافق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على دراسة خيارات لإعداد برنامج تدريب عسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.

وأكد بوريل أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بسبب الطبيعة غير الرسمية للاجتماع، لكنه قال إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدركت أن تقديم تدريب لأوكرانيا يحتاج إلى التنسيق.

وتجمع وزراء الدفاع في العاصمة التشيكية براغ لمناقشة المقترح،فى الوقت الذى انتقدت فيه العديد من الدول في الاتحاد جدوى المهمة.

وطرح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل ستة أشهر فكرة توفير تدريب عسكري للقوات الأوكرانية وسط نقاشات أوسع نطاقا بشأن المساعدات العسكرية أثناء المراحل المبكرة من الغزو الروسي.

وعاد المقترح ليطرح بقوة حاليا على جدول الأعمال، في ظل تولي جمهورية التشيك، الداعمة القوية لأوكرانيا، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي توجه جدول أعمال سياسة التكتل علاوة على تغير الوضع على الأرض تماما.

وفي مؤتمر صحفي بعد المحادثات، دافع بوريل عن فوائد دمج دول الاتحاد الأوروبي مواردها من أجل تلبية الاحتياجات الدفاعية المختلفة لأوكرانيا.

وقال إن التدريب العسكري لأوكرانيا "يمكن أن يتم تقديمه بشكل أفضل من خلال تجميع قدارت الدول الأعضاء والبحث عن تخصص كل منها".

كما بحث الوزراء أيضا مقترحات للشراء المشترك لمعدات عسكرية وأسلحة، في إطار جهود إعادة التسلح بعد تزويد أوكرانيا بأسلحة بسبب الغزو الروسي.