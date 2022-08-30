السعودية: السجن عامين وغرامة مليون ريال لمخالفي نظام الاستثمار التعديني

أعلن مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، تعديل نظام الاستثمار التعديني بحيث يكون السجن لمدة عامين وغرامة تصل لمليون ريال للمخالفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تمت إضافة مادة ترتيبها (السادس والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مليون) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة المغرب في مجال الطاقة المتجددة، ووافق المجلس على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، ومذكرات تفاهم في مجال مكافحة الفساد مع كل من الكويت والبحرين والمغرب.