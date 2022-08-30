أول شحنة مساعدات غذائية من أوكرانيا تصل إلى ميناء أفريقي

وصلت أول شحنة حبوب من أوكرانيا إلى ميناء جيبوتي على الساحل الشرقي لأفريقيا، حسبما أكد برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء.

وكتب مدير البرنامج ديفيد بيزلي على موقع تويتر "أول سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي وصلت إلى جيبوبي. الآن، دعونا نقوم بتفريع هذا القمح ونقله إلى إثيوبيا".

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن القمح سيستخدم لدعم الاستجابة الإنسانية في إثيوبيا، حيث يواجه أكثر من 20 مليون شخص الجوع.

وكانت السفينة التي تحمل 23 ألف طن من الحبوب هي أول سفينة تغادر أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير.

ووقعت الدولتان اللتان تصدران 30% من صادرات القمح العالمية اتفاقا بوساطة تركية في يوليو للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي توقف تصديرها بسبب الحرب.

يذكر أن نحو 345 مليون شخص في 82 دولة يواجهون حاليا إنعداما حادا للأمن الغذائي، كما يواجه 50 مليون شخص في 45 دولة خطر المجاعة وهو ما تم وصفه بالأزمة الغذائية العالمية.