رجل الحفرة يرحل بعدما عاش في عزلة تامة لمدة 26 عاما

ولم تكن هناك أي علامات على دخول غرباء بالقوة إلى مكان سكناه ولم يجر العبث بأي من محتويات الكوخ، كما قال مسؤولون، لكن الشرطة سوف تجري تشريحا للجثة.

ويمنح الدستور البرازيلي السكان الأصليين حق الاحتفاظ بأراضيهم، لذلك كان من يريدون الاستيلاء على أراضيهم يعمدون إلى قتلهم.

وقد خضع "رجل الحفرة" لمراقبة أمنية من أجل حمايته منذ عام 1996، وقام بعض رجال الحماية بتصويره خلال لقاء بالصدفة عام 2018 في الغابة، وشوهد في اللقطات يحاول قطع شجرة باستخدام فأس.

ولم يره أحد منذ ذلك الوقت لكن رجال الأمن عثروا على أكواخه التي بناها من القش، وكذلك على الحفر التي حفرها.

وكانت هناك مسامير حادة في قاع بعض الحفر، حيث قد يكون حفرها لاصطياد حيوانات، بينما يعتقد أن حفرا أخرى استخدمت للاختباء فيها عند اقتراب غرباء.

وتبين من الآثار التي عثر عليها أنه كان يزرع الذرة والفواكه مثل البابايا والموز.