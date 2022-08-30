رئيس الوزراء اللبناني يبحث أوضاع الكهرباء في البلاد

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أوضاع الكهرباء في لبنان وذلك خلال اجتماع ترأسه، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة اللبنانية بحضور عدد من النواب والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير مصلحة مياه نهر الليطاني سامي علوية.

وتناول الاجتماع بحث مشكلة الكهرباء المتفاقمة في منطقة البقاع الغربي؛ حيث تم الاتفاق على زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمنطقة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ساعات إضافية في اليوم، حيث لا تزيد التغذية حاليا على ساعة واحدة فقط، وذلك رغم قرب المنطقة من مصادر للطاقة الكهرومائية، كما تم الاتفاق على تغذية محطات معالجة الصرف والقمامة نظرا لانبعاث الروائح الكريهة منها لنقص التغذية الكهربائية.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في توفير الكهرباء، حيث يوجد عجز غير مسبوق في توليد الكهرباء نظرا لعدم توافر السيولة النقدية لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد الرئيسية، فيما يلجأ المواطنون إلى مولدات خاصة بتكلفة عالية جدا ولساعات محددة على مدار اليوم.