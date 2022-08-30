قيادة العمليات المشتركة بالعراق: الأمور عادت لطبيعتها في محيط المنطقة الخضراء

قال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق، إن الأمور عادت إلى طبيعتها في محيط المنطقة الخضراء، وتم فتح الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الواجب الرئيسي للقوات هو العمل على حفظ الأمن في البلاد.

وذكر أنه رغم الخسائر التي أصابت القوات الأمنية، إلا أن الشعب العراقي يستحق تقديم التضحيات له.

ووصف خارطة الطريق في البلاد بأنها إيجابية، مبديا ثقته في حلحلة الكثير من الأمور في الفترة المقبلة.

واستجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهم يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".