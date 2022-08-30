أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن التعاقد مع سيرخيو ريجيلون، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسينضم الظهير الأيسر الدولي إلي النادي الإسباني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجاء بيان النادي الإسباني على موقعه كالتالي:" سيرجيو ريجيلون، أصبح بالفعل لاعب جديد في أتلتيكو مدريد بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع توتنهام هوتسبير لانتقاله إلى نادينا حتى نهاية موسم 2022/23 الحالي".

لاعب إسبانيا الدولي يبلغ من العمر 25 عامًا ، ظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى في 3 نوفمبر 2018 ، وأثبت نفسه بقميص إشبيلية، حيث لعب 38 مباراة رسمية ، سجل خلالها 3 أهداف ، وصنع 5 تمريرات حاسمة ، وفاز بالدوري الأوروبي في موسم 2019/20.

في الدوري الإنجليزي الممتاز ، في الموسمين الماضيين ، دافع عن ألوان توتنهام في إجمالي 67 مباراة ، وساهم بهدفين و 9 تمريرات حاسمة.

وقع المدافع ريجيلون الجديد على العقد الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، مع كياننا بعد اجتياز الفحص الطبي في عيادة جامعة نافارا.