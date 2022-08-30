الرياض السعودية: إيران لا تريد عراقا مستقرا بقدر ما يكون تابعا

ذكرت صحيفة الرياض السعودية، أن "إيران لا تريد أن يكون العراق مستقرا بقدر ما يكون تابعا، وهو ما يرفضه أبناء العراق، وأن التدخلات الإيرانية مازالت مستمرة وسافرة، ما أدى إلى عدم تمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد منذ قرابة سنة، ما زاد من تفاقم الأزمة والأزمات التي سبقتها".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "الحوار سبيل العراق"، أن "المشهد العراقي دخل مرحلة جديدة من التأزم، فانتقال العراق من الحال التي هو فيها ليس بالأمر السهل طالما لم تكن المصالح العليا له هي الأساس، ومع وجود نحو خمسة وثلاثين ما بين حزب وهيئة وحركة سياسية، فإن التوافق لا يكون بالأمر السهل أبدا، فكل تلك الأحزاب لها برامجها وأهدافها التي لا تتوافق على كثير من الملفات التي تُعد مهمة وحيوية لاستقرار العراق، وإخراجه من تعقيدات الأزمات السياسية المتلاحقة".