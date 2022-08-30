ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالسودان إلى 100 قتيلا

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، اليوم الثلاثاء، مقتل 100 شخص وإصابة 96 آخرين وانهيار أكثر من 24 ألف منزل بشكل كامل، وأكثر من 39 ألف منزل بشكل جزئي جراء السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد الشهر الجاري.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وعادة ما تغمر مياه السيول والفيضانات المزارع والقرى على ضفاف النيل الأزرق خاصة في شهري يوليو وأغسطس، مواسم هطول الأمطار التي عادة ما تؤدي إلى تلف الزراعة وانهيار المباني.‎

من جهتها، أكدت لجنة الفيضان بالسودان في بيانها اليومي أمس، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، فقد سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون متر مكعب (أقل من العام الماضي بـ 60 مليون متر مكعب)، وسجل منسوب نهر عطبرة 482 مليون متر مكعب (أعلى من العام الماضي بـ 282 مليون متر مكعب)، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 160 مليون متر مكعب في اليوم.

ونبهت اللجنة المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".