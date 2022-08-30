 البيت الأبيض: بعد غد.. بايدن يلقي خطابا في بنسلفانيا حول تهديد مكانة بلاده عالميا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: بعد غد.. بايدن يلقي خطابا في بنسلفانيا حول تهديد مكانة بلاده عالميا

البيت الأبيض
البيت الأبيض
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:11 ص

قالت مصادر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا يوم الخميس المقبل، حيث يلقي خطابا حول "استمرار المعركة من أجل روح الأمة وتهديد الديمقراطية ومكانة بلاده عالميا" أمام قاعة الاستقلال بالمدينة.

وأشارت المصادر - حسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية - إلى أن هذا الخطاب -بعد أسبوع من إلقاء بايدن خطابا قويا أمام أنصاره من الديمقراطيين في ولاية ميريلاند- له صلة بحملته الانتخابية.

ويأتي هذا في ظل مساعي الرئيس الأمريكي لدعم الديمقراطيين، من خلال سلسلة من الخطابات، قبل نحو شهرين من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8 نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يركز بايدن - في خطابه - على أن مكانة الولايات المتحدة في العالم باتت تواجه تهديدات ضد قيمها وديمقراطيتها.

كما سيتطرق إلى ما تم إحرازه من خطوات لحماية الديمقراطية الأمريكية، وفي نفس الوقت مدى تعرض الحريات والحقوق الأمريكية للهجوم.

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