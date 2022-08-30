مقتدى الصدر: لا يهم من بدأ تلك الاشتباكات

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اعتذر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، للشعب العراقي عن الاشتباكات التي تشهدها المنطقة الخضراء منذ الاثنين.

وأضاف الصدر في كلمته من محافظة النجف، الثلاثاء: "القاتل والمقتول في النار"، معتبراً أنه "لا يهم من بدأ تلك الاشتباكات"، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.

وطالب الصدر أنصاره بالانسحاب من الشارع خلال ساعة، مشيرا إلى أن الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة.

وتابع الصدر: أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة، مشيراً إلى أن الاقتتال والدم العراقي حرام.