ألمانيا: حكم قضائي يؤيد قرار طرد داعشي عراقي مدان بارتكاب جريمة حرب

أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين حكما يقضي بمشروعية قرار بطرد داعشي، مدان بارتكاب جريمة حرب.

وقال متحدث باسم المحكمة، اليوم الثلاثاء، إن القضاة أيدوا بذلك القرار الذي اتخذته هيئة شؤون الأجانب بحق العراقي مقدم الشكوى، والذي كان قد أُدِيْن في يونيو 2021 من محكمة الاستئناف في برلين بارتكاب جريمة حرب والمساعدة في جريمة قتل وعضوية جماعة إرهابية، وقضت بسجنه عدة أعوام في سجن الأحداث.

وقال القضاة في حيثيات الحكم إن الرجل لا يزال يمثل خطرا على جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأضافوا أنهم يرون أن عدم إظهار الرجل في الفترة الأخيرة أي توجهات راديكالية لا يغير شيئا في تقييم خطورته.

وذكر القضاة أن محكمة الاستئناف كانت أكدت إبان الحكم عليه أنه ارتكب جرائم عنف خطيرة حتى بعد دخوله الأراضي الألمانية، فضلا عن أنه أرهب شهودا ونشر مقطع فيديو لعملية إعدام.

وكان الشاب الداعشي مثل أمام المحكمة مع والده قبل عامين ونصف العام بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، وتمت إدانتهما في صيف العام الماضي حيث صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق الوالد وسجن الابن لخمسة أعوام وعشرة شهور في سجن الأحداث، ولا يزال الحكم بحق الابن غير ساري المفعول بعد، كما أنه لا يزال قابعا في الحبس الاحتياطي.