 السعودية تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق للوقوف صفاً واحداً - بوابة الشروق
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السعودية تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق للوقوف صفاً واحداً

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 4:29 م

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً.

وقالت ‏وزارة الخارجية السعودية، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن المملكة تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق.

واستجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهو يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".


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