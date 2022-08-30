ألمانيا تسجل عددا قياسيا من ساعات الطقس المشمس في صيف 2022

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قالت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية إن الصيف الجاري في البلاد هو أكثر صيف مشمس يتم تسجيله.

وذكر أندرياس فريدريش خبير الأرصاد لدى خدمة الأرصاد الجوية الألمانية قبل التقييم المبدئي للأرصاد الذي من المقرر أن يصدر اليوم الثلاثاء أنه "تم تسجيل أكثر صيف مشمس منذ تسجيل فترات الطقس المشمس، أي منذ عام 1951".

وأضاف فريدريش: "ما نراه هو تجل للاحتباس الحراري".

وسجل خبراء الأرصاد 817 ساعة من الطقس المشمس في هذا الموسم، وتشمل هذه الفترة قياسات تقديرية لباقي الفصل حتى نهاية آب/ أغسطس.

وكان الرقم القياسي المسجل سابقا 3ر793 ساعة على مستوى البلاد في صيف عام 2003 .

ويرجع تسجيل الحرارة وهطول الأمطار في ألمانيا إلى حوالي 140 عاما.