حريق يلتهم ناديا رياضيا بجنوب العراق

تعرض نادي نفط ميسان الرياضي، بجنوب العراق، إلى الحرق الكامل، وذلك ضمن الاضطرابات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية، وبغداد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية العراقية عن الإعلامي الرياضي من ميسان، حيدر السعد، قوله إن "مقر نادي نفط ميسان الكائن في مدينة العمارة مركز المحافظة، تعرض عند الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء لهجوم من قبل مسلحين، ما أسفر عن حرق المقر بالكامل، مبينا أن المسلحين اقتادوا الحارس الأمني إلى الساحة الخلفية تحت تهديد السلاح.

وأشار السعد إلى أن القوات الأمنية تجري الآن اجراءات التحقيق.

ووفق الوكالة، "أظهرت صور ومقاطع فيديو عبارات تمجد لما يطلق عليها "ثورة عاشوراء" في إشارة إلى التظاهرات والاعتصامات التي يقودها التيار الصدري.

ويلعب نادي نفط ميسان ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ويتبع إداريا الى وزارة النفط الاتحادية.

وتدور اشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء، منذ مساء أمس الاثنين، أسفرت عن عشرات الضحايا، تخللتها حرق مقار حزبية في بغداد وعدد من المحافظات.