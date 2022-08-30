محافظ الإسكندرية: الانتهاء من تطوير حديقة أنطونيادس في أقل من عام

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المثار حول قطع وتدمير الأشجار التاريخية داخل حديقة أنطونيادس، لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن مخطط التطوير يستهدف إعادة الحديقة لصورتها القديمة، حتى يتمكن المواطن والسائحون من الاستمتاع بها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الحديقة تعاني قدرًا كبيرًا من الخراب والدمار في الداخل، رافضًا توجيه اللوم لأحد بشأن تدهور الأوضاع داخلها وخاصة أنها مقامة على مساحة 96 فدانًا.



ولفت إلى صدور توجيهات رئاسية لإحياء التراث في الحديقة، متابعًا: «الدولة تهتم بالحديقة بشكل خاص جدًا، عملية التطوير للنخيل والأشجار كلها تتم تحت إشراف فني من الزراعة ومعهد بحوث البساتين، وإضافة إلى ترميم التماثيل وتطوير المباني المتهالكة على نفس الطرز التي كانت عليها».



واستنكر محافظ الإسكندرية، الحملة الشعواء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهم المحافظة بـ«تجريف» الحديقة، معقبًا: «أتحدى أي واحد يقول إننا قطعنا شجرة أو نخلة، ما نفعله تنظيف الموقع والتقليم، وأي حد يشك في كلامنا، يشرفنا بكرة الصبح ويشوف الأعمال في الحديقة ولو قطعنا شجرة واحدة من عدمه».



وأشار إلى أن المحافظة بدأت مخطط التطوير منذ 22 يومًا، معلنًا الانتهاء منه خلال أقل من عام، وتنظيم حفل افتتاح كبير لها بتوجيهات وإشراف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد عودتها لما كانت عليه وأفضل.