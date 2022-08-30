رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى برلين الشهر المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الثلاثاء أنه سوف يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين يوم 11 سبتمبر المقبل، في زيارة تستغرق يومين، دون الكشف عن المزيد من تفاصيل الزيارة.



وجاء هذا الاعلان في ظل انتقادات حادة من إسرائيل بشأن احتمالات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والذي كانت ألمانيا من بين الأطراف التي تسعى لتفعيله مجددا.



وأكد لابيد، أنه لا يعارض بشكل جوهري إبرام اتفاق مع طهران، غير أنه أعرب عن اعتقاده أن الصيغة الحالية من الاتفاق ليست جيدة.



وتدعو إسرائيل إلى التوصل لاتفاق يستمر فترة أطول ويفرض إجراءات رقابة أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك فرض قيود على برنامج طهران الخاص بتطوير الصواريخ. وترى إسرائيل أنها معرضة لتهديدات وجودية من إيران.



ويأتي الإعلان بشأن زيارة لابيد بعد أسبوعين من موجة الغضب التي أثارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى برلين، عندما اتهم إسرائيل بارتكاب محرقة بحق الفلسطينيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتز.



ولم يعقب شولتز على تصريحات عباس بشكل فوري خلال المؤتمر الصحفي، وتعرض لانتقادات حادة بسبب رد فعله المتأخر حيال هذه التصريحات.



ومن المقرر أن تقوم ألمانيا وإسرائيل الشهر المقبل بإحياء ذكرى الضحايا الإسرائيليين للهجوم الذي وقع خلال دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ميونخ الألمانية قبل خمسين عاما.