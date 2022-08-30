روسيا تطور شفرات جديدة للمروحيات لتحسين أدائها وزيادة سرعتها

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" القابضة اليوم الثلاثاء، عن تطوير شفرات جديدة للمروحيات من شأنها أن تزيد سرعة هذه الطائرات وتحسن أداءها.

وأوضحت الشركة - في بيان لها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "الشفرات الجديدة التي قمنا بتطويرها للمروحيات صنعت باستخدام أحدث التقنيات ومن مواد بوليميرية مركبة، ولديها خصائص ديناميكية هوائية محسنة".

وذكرت أن استخدام تلك الشفرات سيؤدي إلى تحسين أداء طيران مروحيات (Ansat) المخصصة للتصدير والاستخدام المحلي.

وأضاف البيان "تجري حاليا عمليات اختبار القواعد المعدلة التي سيتم تركيبها على الجسم الأساسي وذيل المروحيات، وستبدأ رحلات الطيران الأولى باستخدام الشفرات الجديدة عام 2023، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج المتسلسل بكميات كبيرة لهذه الشفرات عام 2024".

ومن جهته، قال رئيس هيئة صناعة الطيران في شركة "روستيخ" الروسية أناتولي سيرديوكوف إن "مصنوعات مهندسينا الجديدة يجب أن تحسن من أداء الطيران في المروحيات بشكل كبير، حيث ستزداد سرعة الإقلاع، وستزيد سرعة الطيران، كما أن هذه الشفرات يمكن تركيبها على العديد من أنواع المروحيات وليس على طائرات Ansat فقط".

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر العمل القتالي لمروحيات "كا-52" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا أثناء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المروحيات تنفذ في إطار العملية العسكرية الخاصة مهام تدمير المعدات العسكرية المدرعة والمنشآت العسكرية التابعة للوحدات الأوكرانية وكذلك مرافقة القوافل العسكرية ونقل أفراد قوات الإنزال الروسية والدعم الجوي للوحدات البرية، وتجري رحلات المروحيات على الارتفاعات المنخفضة للغاية.