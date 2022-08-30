موسكو تطلب سجن صحفي 24 عاما بتهمة تسريب أسرار الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالات الأنباء الروسية بأن المدعين العامين الروس طلبوا، اليوم الثلاثاء، السجن لمدة 24 عاما للمراسل السابق المرموق إيفان سافرونوف المتهم بالخيانة لاتهامه بكشف أسرار دولة.

وتأتي محاكمته وسط تعرض وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية لضغوط متزايدة في روسيا، خاصة منذ بدء التدخل العسكري لموسكو في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال دميتري كاتشيف، محامي سافرونوف لوكالة أنباء ريا نوفوستي، عقب جلسة استماع مغلقة: "طلب المدعي العام الحكم على إيفان بالسجن لمدة 24 عاما في مركز جزائي شديد الصرامة".

وعمل سافرونوف، 32 عاما، لسنوات في صحيفتي كوميرسانت وفيدوموستي وكان أحد أكثر الصحفيين المحترمين في روسيا الذين يغطون قضايا الدفاع.

واعتقل في يوليو 2020 بعد تركه مهنة الصحافة للعمل مستشارا لرئيس وكالة الفضاء الحكومية.

واتهم جهاز الأمن الروسي سافرونوف بجمع معلومات سرية حول الجيش والدفاع والأمن وتسليمها لجهاز استخبارات دولة عضو في حلف شمال الاطلسي.

وقال الصحفي السابق إن تقاريره استندت إلى تحليل مصادر مفتوحة ومحادثات مع مسؤولين، مضيفًا أنه لم يتم إبلاغه بما يشكل خيانة في قضيته.