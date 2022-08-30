أنصار التيار الصدري يستجيبون لدعوة زعيهم وينسحبون من مواقع الاحتجاجات

استجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهو يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "كنت أتمنى أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأيدي والقلوب الصائفة دون إطلاق النار.. بئست هذه الثورة".

وتابع: "بغض النظر عمن هو البادئ.. هذه الثورة طالما شابها القتل والعنف فهي ليست بثورة أصلا".

وأكمل: "كما خرجت ثورة تشرين عن سلميتها ها هي ثورة التيار الصدري تخرج عن سمليتها أيضا".