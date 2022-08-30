أمين اتحاد المغرب العربي يصف الأزمة بين المغرب وتونس بـ«الامتحان العسير»

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، إن العلاقات بين تونس والمغرب تمر بـ"امتحان عسير"، داعيا إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأوضح الأمين العام، التونسي، أن الأزمة المفاجئة جعلت العلاقات بين البلدين تمر بامتحان عسير يضاف إلى ما يعيشه المغرب الكبير من أزمات.

وقال البكوش، في بيان نشر اليوم: "في ھذا الوقت الذي سعینا فیه لنصح تونس بالقیام بمبادرة صلحیة إثر قطع العلاقات بین الجزائر والمغرب، ثم لعقد خلوة مغاربیة بين وزراء خارجية الدول المغاربية والأمین العام لصالح الحل السیاسي في لیبیا، نرى بكل أسف وألم فرصة أخرى تھدر وتغیب فیھا المبادرة بمناسبة انعقاد القمّة الیابانیة الأفریقیة الثامنة بتونس".

وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين الدولتين العضوتين في "اتحاد المغرب العربي"، المعطل، منذ زيارة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في القمة، واستدعت الرباط سفيرها من تونس للتشاور وردت تونس بالمثل.

كما قاطعت الرباط عددا من الأنشطة والدورات الرياضية في تونس.

وقال البكوش: "نغتنم فرصة استجابة لیبیا وموریتانیا أخیرا لدعوتنا إلى عقد خلوة مغاربیة لوزراء الخارجية مع الأمین العام خاصة بالأزمة اللیبیة لنوجّه نداء في العلن إلى الدول المغاربیة لاستكمال الاستجابة لعقد الخلوة الخماسیة".

وستكون الأهداف الأساسية للخلوة، وفق البكوش، صیاغة خطة سلام في لیبیا وعقد لقاءات ثنائیة على ھامش الخلوة لحل المشاكل الثنائیة بالإضافة إلى تعيين أمين عام جديد للاتحاد.

وتأسس اتحاد المغرب العربي، الذي يضم موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، في قمة مراكش في 17 فبراير عام 1989 ولكن أغلب مؤسساته معطلة بسبب الأزمات الدبلوماسية.