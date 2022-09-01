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مصر
رئيس الوزراء: القطاع غير المصرفي لاعب أصيل في مساعدة الكيانات الاقتصادية
مدبولي يفتتح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب بمستشفى العلمين النموذجي
لمصري الديمقراطي يتضامن مع عمال مصنع بشاي للحديد والصلب ويدعو المسؤولين للاستماع لمطالبهم
أزمة مقبرة طه حسين.. حفيدة عميد الأدب العربي لـ الشروق: ندرس نقل رفاته إلى خارج مصر
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فلسطين.. لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تقرر وقف الإضراب المفتوح عن الطعام
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
مسؤولة أمريكية تشيد بإنجازات المجلس الرئاسي الليبي في مشروع المصالحة الوطنية
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رسميا.. لايبزيج الألماني يتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان
فيجل يعود للدوري الألماني عبر بوابة مونشنجلادباخ
منتخب الشباب يواجه بنين وديا استعدادا لكأس الأمم
رأي
فن
رغم جدل صوره مع زوجة السفير العراقي.. راغب علامة يحيي حفلا بأربيل
شريهان: ولا شيء بيساوي المجد اصرخ واستنى.. الحزن نهايته سعادة
أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصور من كواليس فيلم «رهبة»
نوال الزغبى تعبر عن سعادتها بحفلها الأخير بمهرجان القلعة
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مواطن
البورصة المصرية تخسر 3.4% هذا الأسبوع
وزير السياحة يتابع مستجدات الأعمال بمنطقة خدمات الزائرين بالمتحف الكبير
معلومات عن البوابة الإلكترونية التي طورتها الفاو للإدارة المستدامة للمياه
حوادث وقضايا
ضبط سرجة زيوت غير مرخصة فى الجمالية
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة
مد أجل النطق بالحكم على المتهم بذبح حماته في مستشفى الزقازيق إلى جلسة 24 سبتمبر
ضبط 14 متهما بحوزتهم مخدرات تقدر بـ7 ملايين جنيه
تليفزيون
السبت.. عودة برنامج حديث القاهرة مع خيري رمضان وإبراهيم عيسى وكريمة عوض على القاهرة والناس
المسلماني: قمة المناخ بشرم الشيخ قد تكون الأمل الأخير للبشرية
فيديو.. والدة الأسير خليل العواودة تزغرد بعد تعليق إضرابه: ابني انتصر على السجان وكسر أنفه
عضو أمناء الحوار الوطني: تلقينا 96 ألف مقترح وموضوع.. عدد كبير منها يتناول معاناة المواطن