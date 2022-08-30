وكالة الطاقة الإيطالية تتعرض لهجوم ببرمجيات خبيثة

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تعرضت وكالة الطاقة الإيطالية لهجوم ببرمجيات خبيثة صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله إنه تم وقف عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بوكالة الطاقة ومواقعها الإلكترونية من أجل الحفاظ على البيانات. ولم يتأثر دور الوكالة كمشتري للغاز لصالح شبكة الكهرباء الإيطالية.

وقالت متحدثة باسم وكالة الطاقة الإيطالية إن الشرطة الإيطالية وسلطات الأمن الإلكتروني لا تزال تقيم مدى الهجوم ونوع البيانات التي ربما تم سرقتها .

يذكر أن وكالة الطاقة الإيطالية، هي وكالة حكومية مكلفة بإدارة سوق الكهرباء في إيطاليا.